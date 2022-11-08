Соседи рассказали о характере выкинувшей годовалую дочь из окна москвички

Соседи выкинувшей годовалую дочь из окна москвички заявили, что девушка была странной

Соседи рассказали о характере девушки, которая выкинула годовалую дочь из окна 11-го этажа жилого дома в Сумском проезде на юге Москвы. По их мнению, она была нелюбезной и странной, пишет «Московский комсомолец».

По сведениям жильцов, 26-летняя девушка вместе с супругом переехала в квартиру в Чертаново восемь месяцев назад. Вскоре отношения пары разладились. В сентябре мировой суд оформил развод супругов.

Одна из соседок указала, что девушка никогда не здоровалась. Также стало известно, что она убегала из дома в 2015 году, родители вернули ее с помощью полицейских.

Другая соседка сообщила, что годовалая девочка спаслась во время падения, зацепившись за торчащий на дереве сук. Муж женщины взял одеяло и побежал вниз. В этот момент ребенок был уже без сознания.

8 ноября 26-летняя девушка по неизвестным причинам выбросила младенца из окна. Сейчас обе — и ребенок, и мать — находятся в больнице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего ребенка»). Столичная прокуратура показала видео из квартиры, где все произошло. На кадрах видно, что помещение сильно захламлено.