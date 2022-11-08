Соседка выкинувшей из окна годовалую дочь москвички рассказала о случившемся

Соседка выкинувшей из окна младенца москвички заявила, что девочка зацепилась за сук

Соседка москвички, выбросившей дочь из окна 11-го этажа, рассказала, что ребенок кричал во время падения. Кадры с рассказом женщины публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

«Меня до сих пор трясет. Мы услышали в районе 9 часов утра визг, плачет ребенок. Я вначале не поняла: думала, с утра водят детей в сад, может, так. Но он просто визжал. Муж прибегает и говорит, ребенок лежит под окнами», — сообщила женщина.

По ее словам, ребенок был раздет. Ее супруг взял одеяло и побежал вниз. В этот момент девочка была уже без сознания, не плакала.

Соседка предположила, что торчащий на дереве сук удержал ребенка и смягчил падение. «Голова была на асфальте, но крови не было», — рассказала она.

Об инциденте стало известно ранее 8 ноября. По предварительным данным, все произошло на кухне квартиры на 11-м этаже жилого дома в Сумском проезде. Мать по неизвестным причинам выбросила младенца из окна. Сейчас обе — и ребенок, и женщина — находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего ребенка»). Столичная прокуратура также опубликовала видео из квартиры, где все произошло. На кадрах видно, что в помещении лежит груда мусора.

