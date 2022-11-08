Стали известны результаты первых экзитполов выборов в США

InteractivePolls: под контроль республиканцев перешли штаты Аризона, Невада и Джорджия

Опубликованы результаты первых экзитполов выборов в США, соответствующие данные доступны на странице InteractivePolls в Twitter.

Как стало известно из опубликованной инфографики, республиканцы имеют преимущество на выборах в Сенат и Палату представителей, получив 54 и 246 мест соответственно. В то же время представители Демократической партии получили 46 и 189 мест соответственно.

Отмечается, что под контроль республиканцев перешли штаты Аризона, Невада и Джорджия, верными демократам остаются Нью-Йорк, Колорадо, Калифорния и ряд других штатов.

8 ноября в США началось голосование на промежуточных выборах, в ходе которых будут избраны все члены палаты представителей Конгресса, а также треть Сената. На текущих выборах в большинстве американских штатов также пройдут выборы губернаторов.

Как отмечала газета The Washington Post, республиканцы готовы добиться значительных успехов на промежуточных выборах. В случае их победы подход американцев к поддержке Украины может кардинально измениться. В частности, республиканский парламентарий Марджори Тейлор Грин заявила, что «при республиканцах ни один пенни не пойдет на Украину».