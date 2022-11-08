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00:01, 9 ноября 2022Россия

Кадыров заявил об исчерпавшей себя украинской армии

Глава Чечни Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины окончательно исчерпали себя

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно исчерпали себя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что на Западе видят такое положение дел, и поэтому «пополняют ряды ВСУ за счет наемников». «Ну давайте. Наши парни только рады новым дорогим трофеям. Мы хотим видеть против себя профессионалов, а не заложников обстоятельств», — отметил политик.

Ранее Кадыров заявил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских военных. «Это не пустые слова. Те, кто следит за моими заявлениями, прекрасно знают, что итоги после подобных анонсов не заставляют себя долго ждать», — подчеркнул он.

Также глава республики заверил, что ни один чеченский боец не погиб под Лисичанском. Заявления украинских СМИ о якобы сотнях погибших он назвал сказками и байками.

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Марина Совина
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