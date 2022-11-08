Кадыров заявил об исчерпавшей себя украинской армии

Глава Чечни Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины окончательно исчерпали себя

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно исчерпали себя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что на Западе видят такое положение дел, и поэтому «пополняют ряды ВСУ за счет наемников». «Ну давайте. Наши парни только рады новым дорогим трофеям. Мы хотим видеть против себя профессионалов, а не заложников обстоятельств», — отметил политик.

Ранее Кадыров заявил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских военных. «Это не пустые слова. Те, кто следит за моими заявлениями, прекрасно знают, что итоги после подобных анонсов не заставляют себя долго ждать», — подчеркнул он.

Также глава республики заверил, что ни один чеченский боец не погиб под Лисичанском. Заявления украинских СМИ о якобы сотнях погибших он назвал сказками и байками.