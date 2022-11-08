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05:14, 8 ноября 2022Культура

Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе

Пушилин рассказал, что режиссер Егор Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе
Егор Кончаловский

Егор Кончаловский. Фото: Valery Lukyanov/ Globallookpress.com

Режиссер Егор Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе, он вместе с продюсером Юрием Душиным прибыл в Донецк, сообщил в Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Они собираются снять документальный фильм о Донбассе и его защитниках. Нужное дело», — отметил он, поблагодарив гостей за визит и пообещав присутствовать на премьере киноленты.

Кончаловский отметил, что жизнь в Москве сильно отличается от жизни в Донецке, по его словам, в городе совершенно другая «степень человеческого взаимодействия», люди иначе относятся друг к другу.

Ранее Пушилин рассказал, что режиссер, актер и специальный представитель МИД России по гуманитарным связям с США Стивен Сигал снимет фильм о Донбассе. По его словам, с помощью нового фильма режиссер планирует изменить взгляд на происходящее в регионе.

В августе были опубликованы кадры фильма Сигала о боевых действиях в Донбассе. Режиссер побывал на развалинах следственного изолятора в Еленовке на территории ДНР, где содержались украинские военнопленные.

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Марина Совина
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