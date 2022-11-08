В Совфеде назвали нецелесообразными переговоры с Украиной

Ковитиди назвала нецелесообразными переговоры с Украиной до достижения целей спецоперации

Проведение переговоров с Украиной до достижения целей российской специальной военной операции выглядит нецелесообразным. С таким мнением выступила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.

Она предположила, что России нужно вести переговоры по этой теме с США. Однако, по ее словам, этому мешает состояние действующего американского президента Джо Байдена.

«Говорить сегодня о переговорах любых нецелесообразно до достижения задач операции с их коррективами, которые вносит время», — пояснила Ковитиди.

По мнению сенатора, пока президент Украины Владимир Зеленский является не самостоятельным главой государства, а «марионеткой Запада».

Накануне украинский лидер назвал условиями для переговоров с Россией уважение к Уставу ООН и возмещение убытков, а также восстановление территориальной целостности Украины и наказание для каждого военного преступника.

5 ноября газета The Washington Post опубликовала информацию о том, что администрация Байдена в частном порядке призывает Зеленского показать открытость к переговорам с Москвой.