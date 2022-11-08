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15:34, 8 ноября 2022Культура

Умер озвучивший шляпу в «Гарри Поттере» актер Лесли Филлипс

На 99-м году жизни скончался актер Лесли Филлипс, озвучивший шляпу в «Гарри Поттере»

Фото: PLANET PHOTOS / Globallookpress.com

На 99-м году жизни скончался английский актер Лесли Филлипс, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере. Об этом сообщает The Mirror.

Артист скончался в понедельник, 7 ноября. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь. По информации издания, незадолго до кончины Филлипс пережил два инсульта.

В фильмографии актера насчитывалось более 140 проектов. Широкую известность Филлипс получил, снявшись в серии картин «Так держать», а также озвучив распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере.

Помимо этого, Филлипс являлся участником Второй мировой войны в звании младшего лейтенанта Королевской артиллерии.

Ранее стало известно о смерти шотландского актера Робби Колтрейна, известного по роли Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Артист скончался в результате полиорганной недостаточности. У актера также был сепсис, инфекция нижних дыхательных путей, ожирение, сахарный диабет второй степени и блокада сердца.

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Анастасия Астахова
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