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18:53, 8 ноября 2022Россия

Раскрыта личность погибшего при крушении Ми-2 в Костромской области

Mash: при крушении Ми-2 в Костромской области погиб 67-летний Михаил Козлов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

При крушении вертолета Ми-2 в Костромской области погиб 67-летний пациент Михаил Козлов. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По данным издания, погибшего при крушении мужчину забрали на вертолете из города Шарья с диагнозами ишемия и общая коронарная недостаточность.

Предположительно, в списке пострадавших числятся пилот Дмитрий Вишневетский, фельдшеры Александр Полюхов и Алексей Яковлев. У Яковлева в день крушения вертолета была третья рабочая смена.

Вертолет потерпел крушение в Костромской области во вторник, 8 ноября, — он упал в нескольких километрах от аэропорта «Сокеркино» во время захода на посадку. Погиб один человек, пострадали еще четверо.

Губернатор Костромской области заявил, что травмы получили два фельдшера и два пилота. Он подчеркнул, что центр медицины катастроф координирует работу по доставке пострадавших в медицинские учреждения.

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Анастасия Шейкина
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