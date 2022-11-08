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18:39, 8 ноября 2022Россия

Губернатор Костромской области заявил о четырех пострадавших при крушении Ми-8

Костромской губернатор Ситников заявил о четырех пострадавших при падении вертолета Ми-8

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В результате падения вертолета Ми-8 в Костромской области пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор российского региона Сергей Ситников в Telegram.

«Четверо пострадавших — два фельдшера и два пилота получили травмы. Больницы готовы к приему пострадавших. Координирует работу центр медицины катастроф», — написал Ситников.

Он сообщил, что на место падения вертолета направлены пять бригад скорой помощи.

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Анастасия Шейкина
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