ЕС нарушил обещание по финансовой помощи Украине

Замглавы Еврокомиссия заявил, что Украине не выделят обещанные в мае 3 из 9 млрд евро

Европейский союз (ЕС) нарушил обещание по выделению финансовой помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

По его словам, Евросоюз не сможет направить Киеву три из девяти миллиардов евро, обещанных в мае.

Ранее он раскрыл дату последнего транша Украине от ЕС в этом году. Он заявил, что украинская сторону получит 2,5 миллиарда евро до конца ноября.

В мае Евросоюз решил выделить дополнительно 500 миллионов евро военной помощи Украине. При этом верховный глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС оказывает намного больше помощи Киеву.