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14:52, 8 ноября 2022Экономика

Стали известны детали запуска завода «Москвич»

Мэр Москвы Собянин сообщил о деталях возобновления сборки автомобилей на заводе «Москвич»

Фото: Максим Мишин /Пресс-служба мэра и правительства Москвы /Агентство «Москва»

Автомобильный завод «Москвич» возобновит работу в конце 2022 года, поделился деталями запуска предприятия в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Для выпуска машин и развития производства завод должен будет наладить доставку необходимых грузов, поэтому планируется создать новый транспортно-логистический центр (ТЛЦ), который будет называться «Южный порт». В частности, будут созданы контейнерная и универсальная площадки для тяжеловесных грузов, стало известно из сообщения мэра.

ТЛЦ будет построен в Печатниках и начнет работать в период с 2023-го по 2024 год. После 2025 года, согласно идее властей, начнется строительство складского комплекса на территории завода. С выходом на полную мощность центр сможет обрабатывать до 5,6 миллиона тонн грузов в год для различных предприятий Москвы, в том числе для «Москвича». Новое предприятие обеспечит около 1,5 тысячи рабочих мест.

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Кроме того, Собянин рассказал о планах развивать существующие транспортно-логистические центры «Ховрино» и «Кунцево-2». Так, правительство хочет сформировать в столице грузовой транспортный каркас и улучшить движение в городе. Это будет сделано за счет равномерного распределения грузов по разным ТЛЦ, вследствие чего грузовики с тяжеловесными контейнерами не будут выезжать на улицы Москвы.

С 1998 года московским заводом владела французская Renault. В марте 2022-го компания объявила об уходе с российского рынка, после чего предприятие перешло в собственность московских властей. Летом Собянин анонсировал работу над созданием платформы по выпуску электромобилей «Москвич». Ожидается, что в 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году — 100 тысяч.

Ранее мэр также заявлял, что в этом году в отечественной автомобильной отрасли есть проблемы, но понадеялся, что «Москвич» получится запустить при помощи министерства промышленности. Собянин рассказал о желании превратить Москву в центр электромобилестроения и подчеркнул, что для этого «есть все компетенции».

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Мария Грушко
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