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16:52, 8 ноября 2022Ценности

Zara и Bershka заработают в России под новыми названиями

Компания Daher откроет магазины Zara и Bershka в России под собственными брендами

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ливанская группа компаний Daher, которая покупает российский бизнес испанского холдинга Inditex, планирует открыть магазины брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и других в стране под новыми названиями. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

В Inditex отметили, что компания достигла первоначального соглашения, ожидающего одобрения правительства России, о передаче своего бизнеса Daher. «Эта сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами», — рассказали изданию в Inditex.

Представители ретейлера также уточнили, что Daher заработает в России под собственными торговыми марками.

25 октября стало известно, что Inditex договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher Group. Это будет означать прекращение операций холдинга в России после приостановки его деятельности на территории страны 5 марта.

Кроме того, сообщалось, что первые несколько сотен магазинов Zara под новым управлением будут открыты в России в начале весны 2023 года.

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Дина Васильева
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