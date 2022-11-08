Онкобольного посадили в тюрьму вместо брата-близнеца

Mezopotamya News: полиция арестовала больного раком мужчину вместо его брата-близнеца

Полиция в населенной курдами турецкой провинции Диярбакыр по ошибке арестовала онкобольного мужчину вместо его брата-близнеца и посадила его в тюрьму. Об этом сообщает Mezopotamya News.

Полицейские арестовали больного раком Хасана Кочакайю вместо его брата-близнеца Хюсейина. Несмотря на то, что снятые полицией отпечатки пальцев мужчины показали, что сотрудники правоохранительных органов задержали не того человека, Хасану предъявили обвинение в участии в террористической организации и посадили его в тюрьму.

Адвокаты курда и его семья попытались через суд доказать, что произошла ошибка, но Хасан до сих пор остается в тюрьме. Мужчина лишен доступа к лекарствам. Более того, адвокат не смог получить доверенность от клиента, так как тот содержится в тюрьме под именем брата.

«Семье заявили, что чтобы получить Хасана обратно, они должны привести Хюсейина», — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что житель США по ошибке отсидел 38 лет в тюрьме за убийство, которого не совершал, и вышел на свободу после анализа ДНК. 1988 году его приговорили к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

