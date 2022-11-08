Названа возможная причина слов Пелоси об отставке

Политолог Дудаков назвал реальной причиной возможной отставки Пелоси итоги выборов в США

Отставка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси вероятна, однако поводом для нее станет не покушение, считает политолог-американист Малек Дудаков. Причину возможной отставки политика он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Нэнси Пелоси заявила о возможном уходе с поста. Политик объяснила свое решение недавним покушением на нее. Нападение на дом семьи Пелоси в Сан-Франциско произошло 28 октября. Злоумышленник ударил мужа Пелоси Пола молотком по голове, он получил черепно-мозговые травмы и перенес операцию.

По мнению политолога, Пелоси может объявить об отставке после выборов в конгресс, сославшись на покушение и проблемы со здоровьем. Однако реальной причиной отставки спикера, в первую очередь, станет поражение демократов на выборах в конгресс.

«Скорее всего, они лишаться большинства в нижней палате. В таком случае пост спикера перейдет республиканцам, у которых будет большинство, а конкретно Кевину Маккарти — человеку, который на текущий момент возглавляет республиканскую партию в палате представителей. Нэнси Пелоси при этом формально займет позицию лидера демократического меньшинства», — поделился Дудаков.

Поражение на выборах и преклонный возраст Пелоси могут вынудить демократов оказать на нее давление, убежден американист. «Эти основания могут вынудить многих демократов оказать давление на Пелоси для того, чтобы она взяла на себя ответственность за поражение на выборах, покинула пост лидера партии и дала дорогу молодым. У демократов уже есть несколько кандидатов, которые могли бы занять пост демократического лидера, в частности, Хаким Джеффрис», — рассказал он.

8 ноября в США основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

