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11:54, 8 ноября 2022Мир

Пелоси заявила о возможной отставке

Спикер палаты представителей США Пелоси заявила о возможной отставке в связи с покушением

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о возможном уходе с поста. Политик объяснила свое решение недавним покушением на нее 28 октября в доме семьи Пелоси в Сан-Франциско, в результате которого нападавший молотком нанес ее мужу Полу Пелоси черепно-мозговые травмы. Об этом сообщает Reuters.

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«Должна заметить, что на мое решение об отставке повлияло произошедшее за последние пару недель», — сказала Пелоси в интервью американскому каналу CNN. На уточняющий вопрос журналиста, имела ли она в виду недавнее покушение, целью которого была она сама, политик ответила утвердительно.

Пелоси также отметила, что на ее решение не влияет возможная потеря демократами своего большинства в Конгрессе США, и добавила, что 35-летняя служба в палате представителей США была «благословением».

Ранее стало известно, что злоумышленник, напавший с молотком на Пола Пелоси, является фанатом теорий заговора.

28 октября на дом супругов Пелоси было совершено нападение. Нападавший Дэвид Депепи ударил Пола Пелоси молотком по голове, после чего пострадавший перенес операцию.

Основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса состоится в США 8 ноября. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

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Глеб Бажуткин
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