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22:28, 8 ноября 2022Россия

В Совфеде предрекли уменьшение поддержки Киева при победе республиканцев в США

Пушков предрек уменьшение поддержки Киева при победе республиканцев на выборах в США
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков предрек уменьшение поддержки Киева при победе республиканцев на выборах в конгресс США. Об этом он написал в своем Telegram.

Член Совфеда напомнил, что победа республиканцев не приведет к «революции в американской внешней политике» и к прекращению поддержки Украины со стороны Вашингтона. «Однако администрации Байдена будет сложнее проводить через конгресс программы финансовой помощи Киеву, а позиции американских критиков неограниченной помощи Украине заметно усилятся», — подчеркнул он.

При этом Пушков обратил внимание на аспект украинского кризиса во внутренней политике США. По его словам, «расточительная украинская политика администрации Байдена» станет для республиканцев «логичным объектом для политических атак», которые буду направлены на ослабление популярности демократов перед президентскими выборами 2024 года. «Таким образом, в уже сложившейся системе международных координат вокруг украинского кризиса может появиться новый, неблагоприятный для Киева фактор», — заключил он.

Ранее заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид сообщила, что Вашингтон намерен продолжать оказывать всестороннюю поддержку Киеву вне зависимости от результатов промежуточных выборов. По ее словам, действующая власть Соединенных Штатов уверена в непоколебимости помощи Украине.

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Марина Совина
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