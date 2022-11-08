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11:20, 8 ноября 2022Россия

Жительница Подмосковья жестоко избила собаку в подъезде и попала на видео

«Подмосковье сегодня»: жительница Химок жестоко избила свою собаку в подъезде жилого дома

Жительница Химок жестоко избила свою собаку в подъезде дома на проспекте Мельникова за то, что она помочилась на пол. Видеокадры случившегося опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

На опубликованных кадрах женщина выходит в холл, держа собаку на поводке, и нажимает на кнопку вызова лифта. В этот момент пес помочился на пол, после чего хозяйка начала его бить. Она несколько раз швырнула собаку спиной об пол и ударила по морде.

Издевательства над животным прекратились только когда из дверей лифта вышла соседка. После произошедшего девушка принесла тряпку и вытерла пол в подъезде.

По данным канала, местные волонтеры написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что волонтеры из Павловского Посада забрали собаку у семьи, которая издевалась над животным. По утверждению зоозащитников, пса могла избивать пятилетняя девочка с «молчаливого согласия родителей».

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Варвара Родикова
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