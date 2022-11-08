Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Амур
Сегодня
12:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
06:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
09:23, 8 ноября 2022Спорт

Российская теннисистка выиграла итоговый турнир WTA в парном разряде

Россиянка Кудерметова и бельгийка Мертенс выиграли итоговый турнир WTA в парном разряде

Фото: Susan Mullane-USA TODAY Sports / Reuters

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс выиграли итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче теннисистки сыграли против представительниц Чехии Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой, которые выступали в статусе действующих чемпионок турнира. Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 11:9.

«Сейчас сложно что-то сказать, потому что много эмоций. Но я думаю, что мы так счастливы и так гордимся нашей командой», — поделилась Кудерметова. И россиянка, и бельгийка завоевали этот титул впервые в карьере.

Итоговый турнир прошел в американском Форт-Уэрте. Общий призовой фонд соревнований составляет пять миллионов долларов.

Российские теннисисты выступают на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Спортсмены на всех турнирах лишены флага и гимна. При этом россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны разъяснило ситуацию с единовременными выплатами мобилизованным
В Госдуме предложили ввести субсидии для должников по услугам ЖКХ
ФБР организовало пункты наблюдения на промежуточных выборах
Токаев отказался лично участвовать в дебатах кандидатов в президенты
Онколог оценила продолжительность жизни после удаления важного органа
Сунак отказался от планов отменить законы ЕС в Великобритании
Главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Вашингтоне
Названа причина разгерметизации летевшего в Екатеринбург самолета
Московский предприниматель назвал главный признак успеха российских дизайнеров
В российском регионе женщина избила и зарезала сожителя из-за алкоголя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.