Российская теннисистка выиграла итоговый турнир WTA в парном разряде

Россиянка Кудерметова и бельгийка Мертенс выиграли итоговый турнир WTA в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс выиграли итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче теннисистки сыграли против представительниц Чехии Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой, которые выступали в статусе действующих чемпионок турнира. Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 11:9.

«Сейчас сложно что-то сказать, потому что много эмоций. Но я думаю, что мы так счастливы и так гордимся нашей командой», — поделилась Кудерметова. И россиянка, и бельгийка завоевали этот титул впервые в карьере.

Итоговый турнир прошел в американском Форт-Уэрте. Общий призовой фонд соревнований составляет пять миллионов долларов.

Российские теннисисты выступают на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Спортсмены на всех турнирах лишены флага и гимна. При этом россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).