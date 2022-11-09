В Виннице решили переименовать улицу Толстого в честь Бандеры

В Виннице подержали предложение о переименовании улицы Льва Толстого в честь Бандеры

Совет по вопросам истории, культурного наследия и топонимики украинской Винницы поддержал предложение о переименовании улицы писателя Льва Толстого в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом заявил глава центрального межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Богдан Галайко, сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.

Галайко добавил, что Виннице в скором времени также может появиться улица, названная в честь генерала Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация) Ивана Трейко. Для того, чтобы соответствующие решения вступили в силу, их должны поддержать исполнительный комитет и депутаты горсовета.

Отмечается, что всего в список на переименование попали 52 топонима: 26 в Виннице и еще столько же — на территориях городской территориальной общины. В частности, туда вошли улицы, переулки и проезды, названные в честь генерала Николая Ватутина, космонавта Юрия Гагарина, писателя Александра Пушкина и биолога Ивана Мичурина.

В августе экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины опубликовал список из десяти связанных с Россией топонимов, которые следует переименовать в первую очередь. Лидирующие позиции в нем заняли Гагарин, Пушкин и Мичурин. По мнению ведомства, подобная топонимика используется для пропаганды «идей русского мира», а значит, является нежелательной для Украины.