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17:30, 9 ноября 2022Бывший СССР

В Виннице решили переименовать улицу Толстого в честь Бандеры

В Виннице подержали предложение о переименовании улицы Льва Толстого в честь Бандеры
Окрестности города Винницы.

Окрестности города Винницы.. Фото: Игорь Виноградов / РИА Новости

Совет по вопросам истории, культурного наследия и топонимики украинской Винницы поддержал предложение о переименовании улицы писателя Льва Толстого в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом заявил глава центрального межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Богдан Галайко, сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.

Галайко добавил, что Виннице в скором времени также может появиться улица, названная в честь генерала Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация) Ивана Трейко. Для того, чтобы соответствующие решения вступили в силу, их должны поддержать исполнительный комитет и депутаты горсовета.

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Отмечается, что всего в список на переименование попали 52 топонима: 26 в Виннице и еще столько же — на территориях городской территориальной общины. В частности, туда вошли улицы, переулки и проезды, названные в честь генерала Николая Ватутина, космонавта Юрия Гагарина, писателя Александра Пушкина и биолога Ивана Мичурина.

В августе экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины опубликовал список из десяти связанных с Россией топонимов, которые следует переименовать в первую очередь. Лидирующие позиции в нем заняли Гагарин, Пушкин и Мичурин. По мнению ведомства, подобная топонимика используется для пропаганды «идей русского мира», а значит, является нежелательной для Украины.

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Георгий Нестеров
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