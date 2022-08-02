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На Украине назвали список топонимов для первоочередного переименования

Минкульт Украины назвал список российских топонимов для оперативного переименования

Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины опубликовал список из десяти топонимов, связанных с Россией, которые следует переименовать в первую очередь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма определил список наиболее распространенных "российских" урбанонимов, рекомендуемых к переименованию в первую очередь», — говорится в сообщении ведомства.

Лидирующие позиции в списке занимают Юрий Гагарин, Александр Пушкин и Иван Мичурин. Названия улиц, площадей, населенных пунктов и других объектов, которые связаны с этими историческими личностями, рекомендуется переименовывать прежде всего. В ведомстве объяснили, что такая топонимика используется для пропаганды «идей русского мира», а значит, нежелательна для Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил власти Одессы изучить петицию о сносе памятника Екатерине II. Он отметил важность «защиты национальных интересов» и «проработку вопросов очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия».

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Уже семь лет на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду символики Советского Союза. В рамках действия этого документа по всей территории Украины переименовывают улицы, названные в честь советских государственных деятелей, а также сносят памятники как советским, так и русским историческим личностям.

21 июля министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что по результатам опроса в приложении «Дия» («Действие» — прим. «Ленты.ру») около 85 процентов украинцев высказались за замену герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве на государственный герб Украины — «тризуб».

27 июля в городе Запорожье демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Однако в администрации освобожденной Запорожской области заверили, что после взятия столицы региона Вооруженными силами России новые власти установят там новый монумент русскому поэту.

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