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В Запорожье пообещали установить новый памятник Пушкину

Администрация Запорожской области пообещала установить новый памятник Пушкину

Фото: Telegram-канал «Владимир Рогов»

После взятия Запорожья Вооруженными силами РФ новые власти установят там новый памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом заявил РИА Новости член областной администрации Кирилл Рогов.

27 июля стало известно, что украинские власти демонтировали в городе памятник Пушкину. Бюст литератора из кованной меди стоял в городе более 20 лет, его воздвигли «в знак пребывания великого поэта на запорожской земле в мае 1820 года».

«Мы восстановим историческую справедливость и увековечим память о Пушкине, посещавшем наш город. Будет установлен новый полноценный памятник в честь нашего великого поэта», — пообещал Рогов.

Вину за снос памятника он возложил на украинских националистов, заверив, что такое решение не сойдет им с рук.

В мае 2022 года власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией. 7 июля стало известно, что под украинской столицей снесли монумент 300-летию воссоединения России и Украины.

Неделей позже в Полтаве неизвестные повредили памятник российскому императору Петру I. Вандалы нанесли царапины, у основания сооружения оставили надпись «окупант» (авторская орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»). А 21 июля сообщалось, что около 85 процентов украинцев высказались за замену герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве на государственный герб Украины — тризуб.

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Алевтина Запольская
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