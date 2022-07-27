В Запорожье демонтировали памятник Пушкину

В городе Запорожье на Украине демонтировали памятник поэту Александру Пушкину

В городе Запорожье на Украине местные власти демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на Запорожский городской совет.

«Памятник сейчас демонтирован и хранится. Где именно, мы не разглашаем. Он будет храниться там, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе», — рассказали в горсовете Запорожья.

Монумент Пушкину установили более 20 лет назад «в знак пребывания великого поэта на запорожской земле в мае 1820 года».

В мае 2022 года власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией. 7 июля стало известно, что под украинской столицей снесли монумент 300-летию воссоединения России и Украины.

Неделей позже в Полтаве неизвестные повредили памятник российскому императору Петру I. Вандалы нанесли царапины, у основания сооружения оставили надпись «окупант» [авторская орфография сохранена]. А 21 июля сообщалось, что около 85 процентов украинцев высказались за замену герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве на государственный герб Украины — тризуб.