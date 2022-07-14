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В Полтаве повредили памятник Петру I

В Полтаве вандалы повредили памятник Петру I, написав у основания монумента «окупант»

Фото: А. Пушкин / РИА Новости

В городе Полтава на Украине неизвестные повредили памятник российскому императору Петру I. Уже заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Части монумента вандалы покрасили в красный цвет. Также они нанесли царапины, а у основания монумента оставили надпись «окупант» [авторская орфография сохранена].

Памятник Петру I установили в 1849 году на месте дома казака Магденко, в котором российский император оставался на отдых на второй день после Полтавской битвы.

В мае власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией. Позже под украинской столицей снесли памятник 300-летию воссоединения России и Украины, а в стране вновь начали обсуждать проекты декоммунизации монумента «Родина-мать».

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Василий Мека
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