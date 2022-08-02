Владимир Зеленский попросил власти Одессы изучить петицию о сносе памятника Екатерине II

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти Одессы изучить петицию о сносе памятника Екатерине II. Об этом говорится в ответе на соответствующую петицию на сайте офиса украинского лидера.

Как отметил Зеленский, памятник Екатерине II установлен в соответствии с решением Одесского городского совета. «Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией», — говорится в сообщении.

Украинский президент также отметил важность «защиты национальных интересов» и «проработку вопросов очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия».

Украинцы выступили с призывом снести памятник российской императрице в Одессе и заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона еще в июле. Авторы предложения указали, что считают Екатерину II «разрушителем украинской государственности и культуры».