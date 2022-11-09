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12:41, 9 ноября 2022Среда обитания

Эвелина Бледанс рассказала о квартире в ипотеку

Актриса Эвелина Бледанс рассказала о покупке квартиры в ипотеку в Москве

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская актриса Эвелина Бледанс рассказала, что приобрела в ипотеку двухкомнатную квартиру в Москве. На протяжении года она занималась ремонтом жилья. Подробностями артистка поделилась в интервью для Teleprogramma.pro.

Бледанс отметила, что раньше считала ипотечное жилье дорогим, однако в итоге быстро привыкла к необходимости каждый месяц вносить платеж. По словам актрисы, большинство россиян на данный момент выплачивают кредиты за недвижимость. Она не сразу приняла подобное решение.

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«Хотя решалась долго и мучительно, так как никому никогда ничего не была должна. А взять квартиру в ипотеку — это значит быть в долгу. Но все-таки решилась и очень счастлива, что у меня теперь есть такая красивая, хоть и небольшая, квартира. Теперь осознаю, что я уже давно могла бы взять жилье в ипотеку, так как платеж вполне себе подъемный», — сказала Бледанс.

Ранее актер Александр Мартынов, исполнивший роль Валентина Будейко в сериале «Универ», рассказал, что у него были проблемы с выплатой ипотеки во время пандемии коронавируса. По словам Мартынова, у него три месяца не было работы из-за отмены съемок и спектаклей.

Нина Ташевская
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