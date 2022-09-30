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Звезда «Универа» рассказал о трудностях с выплатой ипотеки

Актер Александр Мартынов рассказал о трудностях с выплатой ипотеки во время пандемии

Кадр: Сериал «Универ»

Российский актер Александр Мартынов, исполнявший роль Валентина Будейко в сериале «Универ» рассказал, что у него были проблемы с выплатой ипотеки во время пандемии коронавируса. Воспоминаниями об этом периоде артист поделился в интервью «Газете.ру».

По словам Мартынова, у него три месяца не было работы из-за отмены съемок и спектаклей, и в результате он начал проводить онлайн-тренинги по актерскому мастерству, а также взял деньги в долг. Когда пришлось совсем трудно, звезда «Универа» пошел в банк, чтобы попросить о предоставлении кредитных каникул, сообщив, что у него на иждивении находятся трое детей и неработающая супруга.

«Мне пошли навстречу, дали отсрочку. Три месяца мы очень скудно ели. Но, слава богу, все закончилось, едем дальше», — признался актер. Он отметил, что в настоящее время еще платит ипотеку.

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Мартынов упомянул, что в данный момент он вместе с женой и детьми на протяжении четырех лет проживает в двухэтажном таунхаусе с мансардой, расположенном в Домодедове. Актер добавил, что вокруг дома у них есть участок размером в три сотки, на котором его жена Мария любит выращивать растения. «В этом году, например, собрали большой урожай огурцов. Есть сад — Маша ухаживает за розами, гортензиями», — поделился Мартынов.

В августе звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова заявила, что ее семья не спешит с закрытием ипотеки на загородный дом. Актриса призналась, что им хочется жить здесь и сейчас вместо того, чтобы отказывать себе в поездке на отдых.

Полина Кислицына
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