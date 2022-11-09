Пользователей iPhone предупредили о слежке

Gizmodo: Apple следит за пользователям iPhone несмотря на настройки конфиденциальности

Специалисты по кибербезопасности Томми Миск и Талал Хадж Бакри из компании Mysk предупредили пользователей iPhone о слежке. Эксперты изучили данные, собранные рядом приложений Apple для iPhone, и пришли к выводу, что IT-корпорация собирает данные пользователей, несмотря на запрет в настройках конфиденциальности, сообщает Gizmodo.

Специалисты изучили данные, собранные рядом приложений Apple для iPhone — App Store, Apple Music, Apple TV, Books и Stocks — и обнаружили, что настройки конфиденциальности не оказали очевидного влияния на то, как они собираются данные. По мнению аналитиков, приложения продолжали отслеживать пользовательскую активность вне зависимости от того, была включена iPhone Analytics или выключена. При этом эксперты подчеркивают, что уровень детализации собираемых данных «шокирует».

Так, выяснилось, что App Store собирает и отправляет на сервера Apple информацию обо всех действиях пользователей в режиме реального времени, включая каждое нажатие на экран, подробную информацию о поиске приложений, просмотре рекламы. Приложение также отправляло подробную информацию об устройстве, включая идентификационные номера, модель, разрешение экрана, языки клавиатуры, способ подключения к интернету.

«Тот факт, что пользователи просматривают приложения, связанные с психическим здоровьем, зависимостью, сексуальной ориентацией и религией, может выявить то, что они, возможно, не хотели бы отправлять на корпоративные серверы», — предостерегли специалисты.

Не менее чувствительные данные собирают и другие приложения Apple. Например, приложение Stocks отправило Apple список просмотренных акций, а также данные о времени, когда пользователь их просматривал, и записи любых новостных материалов, которые он читал в приложении. В Apple изданию не прокомментировали выводы исследователей.

В апреле стало известно, что пользователи iPhone стали чаще включать функцию отслеживания действий в приложениях, чем ранее, и стали более лояльны к отслеживанию данных и рекламе. Функция запрета отслеживания действий в приложениях на iOS появилась в 2020 году. Спустя год после появления опции стали чаще разрешать сторонним приложениям отслеживать их действия, в некоторых сервисах показатель достигает 75 процентов.