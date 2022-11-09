Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:06, 9 ноября 2022Мир

В Японии назвали высокомерной позицию Украины

Японский политик Судзуки назвал высокомерной позицию Киева по саммиту G20

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Японский политик, член Палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки оценил позицию украинского президента Владимира Зеленского по поводу саммита «Большой двадцатки» (G20), пишет Yahoo News Japan.

Ранее Зеленский, получивший приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо принять участие в саммите, заявил, что не будет участвовать в международном форуме, если на нем будет присутствовать российский лидер Владимир Путин.

По мнению Судзуки, главам государств следует в рамках встречи G20 обсудить прекращение боевых действий на Украине. При этом Киеву следовало бы привлечь к переговорам заинтересованные страны. «Не странно ли то, что хотя она [Украина] сражается только за счет оружия и финансовых средств, получаемых от США, Великобритании и НАТО, она ведет себя столь высокомерно?» — заявил политик.

В свою очередь, российский лидер пока не подтвердил личное участие в саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали. 9 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль на днях сообщит о решении Путина касательно визита на саммит.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Врио главы Херсонской области сделал заявление о гибели Стремоусова
Комбат ДНР предупредил о «трудном заявлении» генерала Суровикина по Херсону
В Госдуме отреагировали на новость о гибели Стремоусова
В Виннице решили переименовать улицу Толстого в честь Бандеры
Врио главы ДНР отреагировал на гибель Стремоусова
Илон Маск продал акции Tesla на четыре миллиарда долларов
Российского врача отдали под суд за смерть пациента во время обследования
Путин ограничил сделки с долями в 191 компании
Мужчина вернулся в Россию с чемоданом роскошной одежды и лишился ее на таможне
Гастроэнтеролог рассказала об опасности горячего чая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.