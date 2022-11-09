В Японии назвали высокомерной позицию Украины

Японский политик Судзуки назвал высокомерной позицию Киева по саммиту G20

Японский политик, член Палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки оценил позицию украинского президента Владимира Зеленского по поводу саммита «Большой двадцатки» (G20), пишет Yahoo News Japan.

Ранее Зеленский, получивший приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо принять участие в саммите, заявил, что не будет участвовать в международном форуме, если на нем будет присутствовать российский лидер Владимир Путин.

По мнению Судзуки, главам государств следует в рамках встречи G20 обсудить прекращение боевых действий на Украине. При этом Киеву следовало бы привлечь к переговорам заинтересованные страны. «Не странно ли то, что хотя она [Украина] сражается только за счет оружия и финансовых средств, получаемых от США, Великобритании и НАТО, она ведет себя столь высокомерно?» — заявил политик.

В свою очередь, российский лидер пока не подтвердил личное участие в саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали. 9 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль на днях сообщит о решении Путина касательно визита на саммит.