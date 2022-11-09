В Киеве начались проблемы с воздухом

Концентрация вредных частиц в воздухе Киева превысила допустимую норму почти в восемь раз

В Киеве зафиксировали высокую концентрацию вредных частиц в воздухе, передает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на специальные сервисы. Допустимая норма превышена почти в восемь раз.

«Сервисы по мониторингу атмосферы показывают, что концентрация вредных частиц в 7,8 раза выше нормы», — говорится в сообщении. Основные очаги загрязнений — Броварской проспект, Голосеево, Софиевская Борщаговка.

В начале августа в ООН заявили о негативных последствиях боевых действий для экологии Украины. В частности, во всемирной организации предупредили о сильном загрязнении воздуха, воды, а также о лесных пожарах.

