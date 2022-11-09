Криминалист рассказал о перспективах американки Грайнер в российской колонии

Криминалист Игнатов спрогнозировал спортсменке Грайнер «бурную и веселую» жизнь в колонии

Криминалист Михаил Игнатов рассказал о перспективах осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер в колонии. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает NEWS.ru.

Игнатов считает, что если спортсменка не будет воровать у сокамерниц и противопоставлять себя другим заключенным, то проблем у нее не будет. Он добавил, что в тюрьмах к спортсменам относятся уважительно, и даже то, что Грайнер не знает русский, не скажется на ее пребывании в колонии негативно. «Из-за плохого знания языка тоже проблем не будет — будут помогать. В колониях нет дискриминации по принадлежности к стране, языку», — добавил он.

По прогнозам криминалиста, у американки есть все шансы стать популярной в местах лишения свободы. Ведь она крепкая спортивная девушка, а «такие пользуются авторитетом». Кроме того, другим осужденным будет интересно узнать о жизни в США, о баскетболе. «У нее в этом плане будет веселая и бурная жизнь, не сомневаюсь в этом. Не каждый день такие неординарные личности в колонию заезжают», — заявил Игнатов.

По мнению криминалиста, многое будет зависеть именно от того, как баскетболистка вольется в коллектив.

Ранее 9 ноября сообщалось, что Грайнер этапировали из СИЗО в колонию для отбывания наказания.