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09:49, 9 ноября 2022Силовые структуры

Осужденную в России баскетболистку из США Грайнер этапировали из СИЗО в колонию

Осужденную на девять лет баскетболистку из США Грайнер этапировали из СИЗО в колонию

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Осужденную в России на девять лет баскетболистку из США Бриттни Грайнер этапировали из СИЗО в колонию для отбывания наказания. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Грайнер Марию Благоволину.

По словам защиты, спортсменку отправили из СИЗО 4 ноября. И пока о местонахождении американки данных нет.

Ранее Московский областной суд оставил в силе приговор баскетболистке. Приговор Химкинского городского суда был изменен только в части зачета срока нахождения в СИЗО.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

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Екатерина Власова
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