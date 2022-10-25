Мособлсуд утвердил приговор осужденной в России американки Грайнер

Мособлсуд утвердил приговор осужденной на девять лет баскетболистке из США Бриттни Грайнер

Московский областной суд оставил в силе приговор баскетболистке из США Бриттни Грайнер, осужденной в России на девять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор Химкинского городского суда был изменен только в части зачета срока нахождения в СИЗО. В остальном апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Сегодня Мособлсуд рассматривал жалобу на приговор спортсменке. Фигурантка присутствовала по видеосвязи из СИЗО. Адвокат американки надеялся, что срок заключения Грайнер удастся уменьшить.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.