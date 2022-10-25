Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:25, 25 октября 2022Силовые структуры

Мособлсуд проверит законность приговора осужденной в России американки Грайнер

Мособлсуд проверит законность приговора осужденной на 9 лет баскетболистке из США Грайнер

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Московский областной суд рассмотрит жалобу на приговор осужденной в России на девять лет баскетболистке из США Бриттни Грайнер и проверит его законность. Об этом во вторник, 25 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что на судебном процессе спортсменка будет присутствовать по видеосвязи из СИЗО. Адвокат Грайнер надеется, что удастся уменьшить срок заключения фигурантки.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Ранее стало известно, что в день своего рождения американская спортсменка поблагодарила пытающихся помочь ей людей. «Спасибо вам всем за то, что так усердно боролись, чтобы вернуть меня домой. Вся ваша поддержка и любовь определенно помогают мне», — передала она. Защита отметила, что несколько часов передавала Грайнер поздравления с праздником.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе взорвался автомобиль у здания телекомпании
Россиянам назвали недорогой способ оформить банковскую карту в Турции
Мособлсуд проверит законность приговора осужденной в России американки Грайнер
В российском частном доме заживо сгорела мать с двумя детьми
Владелица пиццерий перечислила основные проблемы московских рестораторов
Двухлетний мальчик рассказал о своей прошлой жизни и напугал мать
Россияне массово устремились в один город на поездах на ноябрьские праздники
На развитие съемного жилья потратят миллиарды рублей из «главной кубышки» России
Разработан новый антибиотик против угрожающих миру инфекций
В Мелитополе прогремел сильный взрыв
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.