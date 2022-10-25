Мособлсуд проверит законность приговора осужденной в России американки Грайнер

Мособлсуд проверит законность приговора осужденной на 9 лет баскетболистке из США Грайнер

Московский областной суд рассмотрит жалобу на приговор осужденной в России на девять лет баскетболистке из США Бриттни Грайнер и проверит его законность. Об этом во вторник, 25 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что на судебном процессе спортсменка будет присутствовать по видеосвязи из СИЗО. Адвокат Грайнер надеется, что удастся уменьшить срок заключения фигурантки.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Ранее стало известно, что в день своего рождения американская спортсменка поблагодарила пытающихся помочь ей людей. «Спасибо вам всем за то, что так усердно боролись, чтобы вернуть меня домой. Вся ваша поддержка и любовь определенно помогают мне», — передала она. Защита отметила, что несколько часов передавала Грайнер поздравления с праздником.