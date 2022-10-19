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15:46, 19 октября 2022Силовые структуры

Осужденная в России американка Грайнер поблагодарила пытающихся помочь ей людей

Осужденная на 9 лет баскетболистка из США Грайнер поблагодарила пытающихся помочь ей людей

Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Осужденная в России на девять лет баскетболистка из США Бриттни Грайнер сделала заявление через адвокатов в день своего рождения. Об этом в среду, 19 октября, сообщает «Чемпионат.com».

По данным издания, 18 октября американская спортсменка поблагодарила пытающихся помочь ей людей. «Спасибо вам всем за то, что так усердно боролись, чтобы вернуть меня домой. Вся ваша поддержка и любовь определенно помогают мне», — передала она. Защита отметила, что несколько часов передавала Грайнер поздравления с праздником.

4 августа Химкинский суд признал Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Ранее стало известно, что американские дипломаты 18 октября пообщались с задержанными в России гражданами США Полом Уиланом и баскетболисткой Бриттни Грайнер.

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Екатерина Власова
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