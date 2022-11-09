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15:42, 9 ноября 2022Среда обитания

Жители двух российских мегаполисов устремились в один зарубежный

Altair: жители Москвы и Петербурга стали лидерами по вложениям в жилье в Дубае

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В октябре-ноябре 2022 года жители Москвы и Санкт-Петербурга стали лидерами среди российских инвесторов в жилье в Дубае (ОАЭ). О стремлении населения двух российских мегаполисов приобрести недвижимость в этом зарубежном городе рассказали эксперты агентства Altair, пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, почти семь из десяти российских сделок на рынке жилья в Дубае (67,4 процента) совершают жители Москвы. Второе место по числу обращений за этот же период занимает Петербург — оттуда поступает 5,6 процента запросов. Третью строчку по уровню интереса к вложениям в недвижимость Дубая поделили Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск — на долю сделок с клиентами из этих городов приходится по 4,7 процента.

Риелтор Altair Real Estate Dubai Лев Лукович отметил, что при выборе объектов российские инвесторы прежде всего обращают внимание на локацию и застройщика, который ведет работы.

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«Очень высокий сегодня спрос на разрекламированные места и меньше интереса к перспективным кварталам даже при условии того, что потенциал доходности там выше. Так, часто перспективы связаны с появлением метро в каких-то районах. Например, скоро метро построят в районе JVC, и цены в этой локации вырастут. Сейчас же инвестору зайти в это место можно по относительно низким ценам, начиная от 150 тысяч долларов. На данный момент среднегодовая доходность недвижимости в Дубае при сдаче в аренду составляет около десяти процентов», — пояснил эксперт.

Причиной ажиотажного интереса россиян к недвижимости в Дубае риелторы называют желание впоследствии заработать на сдаче в аренду или продаже объекта. По словам экспертов, принимать решение о покупке инвестиционного жилья в зарубежном мегаполисе приходится оперативно, так как наиболее ликвидные варианты быстро пропадают с рынка.

Нина Ташевская
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