Чешский министр побоялся смотреть в глаза украинцам после нарушенного обещания

Министр финансов Чехии: трудно смотреть в глаза украинцам, нарушив обещание о помощи

Страны Евросоюза должны нарастить финансовую помощь Украине, особенно после того, как они фактически нарушили обещание о выделении 9 миллиардов евро. Как рассказал министр финансов Чехии Збыне Станъюра, после этого европейские чиновники не смогут смотреть в глаза украинцам. Цитату приводит The Telegraph.

Речь об обещании, сделанном еще в мае этого года: тогда страны ЕС хотели перечислить Киеву 9 миллиардов евро из-за спецоперации России, которая началась 24 февраля. Однако 8 ноября стало известно, что объединение не сможет направить Украине три миллиарда. Станъюра побоялся, что украинцам не хватит такой суммы для защиты.

Министр все же подчеркнул, что ЕС собирается утвердить новый пакет помощи в размере 18 миллиардов евро. Выплату начнут в 2023 году.

Киев точно получит часть денежной помощи Евросоюза в размере 2,5 миллиарда евро до конца ноября, пообещал ранее первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.