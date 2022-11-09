На Украине признали усталость западных стран от затянувшегося конфликта

Обозреватель издания Zaxid Петренко указал на усталость Запада от Украины

Запад посылает неутешительные сигналы Киеву, требуя не делать громкие заявления, а считаться с реальным положением дел. На усталость западных стран указал обозреватель львовского издания Zaxid Любко Петренко.

В качестве примера он привел ряд публикаций в американских СМИ. В частности, из материала The Washington Post следует, что Вашингтон требует от Киева продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой, а газета The Wall Street Journal сообщила о тайных переговорах советника главы Белого дома по безопасности Джейка Салливана с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

По словам Петренко, публикации успели вызвать панику как среди граждан, так и среди политиков Украины. Данные послания он назвал «не слишком приятными» для Киева, признав, что ранее страны-союзницы поддерживали Украину в отказе от переговоров с Россией, однако сейчас на Западе все сильнее ощущается усталость от затянувшегося конфликта.

«Когда лидер страны, которая погружена в конфликт, но и в то же время почти полностью зависит от западной помощи, заявляет, что ни на какие переговоры не пойдет, то это не слишком импонирует западному обывателю», — подчеркнул журналист.

Автор материала добавил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского возмущает Запад, так как продолжающийся кризис бьет по европейцам, которые расплачиваются уровнем жизни за упрямство украинского лидера. «Обе статьи служат определенным предостережением украинскому руководству: быть очень осторожными со своими заявлениями», — заключил он.

Ранее японский политик, член Палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки назвал высокомерной позицию Зеленского по поводу саммита «Большой двадцатки» (G20).