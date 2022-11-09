Российские войска отбили атаку ВСУ в Херсонской области

Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ российскими войсками в Херсонской области

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в среду, 9 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На николаево-криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск», — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытки атак были сосредоточены в районах населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок, находящихся в Херсонской области. Ответным огнем российские войска заставили отступить противника, который понес значительные потери.

Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы (ВС) России обнаружили и пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы области.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных танкистов в тыловой зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, новобранцы отработали тактический элемент «танк прорыва», при котором одна боевая машина должна защищать другую, ведущую огонь по противнику.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.