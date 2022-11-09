Пригожин назвал представителя Госдепа «редким циником»

Пригожин: представитель Госдепа США Прайс является одним из самых редких циников

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин назвал руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса «редким циником». Его заявление опубликовано на странице «Конкорда» в социальной сети «ВКонтакте».

Подобную характеристику бизнесмен присвоил Прайсу после его слов о том, что США не потерпят вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс страны. «Спикер Госдепа — один из редких циников, о которых только можно говорить. США хамски и нагло вмешивались в выборы по всему миру последние много десятков лет. Разрушали великие империи, например, СССР. После этого глупо говорить о том, что кто-то не имеет права вмешиваться в их выборы», — подчеркнул предприниматель.

Ранее Прайс прокомментировал заявление Пригожина относительно вмешательства России в выборы в Конгресс США. Предприниматель указал, что Россия «вмешивалась, вмешивается и будет вмешиваться». В свою очередь, Прайс отметил, что высказывание Пригожина служит «демонстрацией безнаказанности», а также подчеркнул недопустимость вмешательства в избирательный процесс.