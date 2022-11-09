Судимый за дискредитацию российской армии Ройзман попросил помощи у Европы

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман, судимый за дискредитацию ВС РФ, попросил помощи у ЕСПЧ

Защита экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, судимого за дискредитацию российской армии, обжаловала решения по его делу в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявила адвокат Юлия Федотова, передает E1.

Юрист уточнила, что жалобу подали «в связи с административными делами Ройзмана о дискредитации ВС РФ и неуважении к органам власти в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова, что привело к уголовному делу». Федотова выразила надежду, что в Европе примут во внимание нарушение права Ройзмана на свободу выражения мнения и права на справедливый суд. В жалобе она также указала, что административные разбирательства в отношении бывшего мэра Екатеринбурга были инициированы, чтобы довести ситуацию до уголовного преследования.

Ранее Ройзман отказался давать показания. Ему грозит до трех лет лишения свободы по статье 280.3 («Дискредитация армии») УК РФ.

24 августа Ройзмана задержали на 48 часов по делу о дискредитации ВС России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием. Прежде он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.