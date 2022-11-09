В России высказались о важности переговоров с США

Депутат Журова: в США понимают необходимость переговорного процесса с Россией

В США понимают необходимость переговорного процесса с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она высказалась о важности переговоров Москвы и Вашингтона.

Ранее Госдеп США подтвердил возможность проведения переговоров с Россией. Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс уточнил, что Москва и Вашингтон согласились о проведении в ближайшем будущем встречи по возобновлению инспекций в рамках СНВ-3 (договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

Сейчас в США идут выборы, и политики поднимают разговоры о том, что необходимы переговоры с Россией Светлана Журова депутат Госдумы

«Понятно, что есть темы, которые не зависят от Украины и касаются наших отношений с НАТО и с США. Поэтому в любом случае эти процессы должны иметь переговорный характер. В США это тоже понимают», — убеждена Журова.

Депутат считает, что в администрации США видят необходимость в том, чтобы демонстрировать своему населению переговорный процесс с Россией.

«Иначе американский народ начнет бояться, а значит, люди начнут по-другому использовать свои накопления и инвестиции. Потому что если будет угроза мировой войны, люди начинают вести себя по-другому, а это будет угрожать экономике. Для США это тоже невыгодно», — отметила она.

Ранее российские СМИ узнали, что контакты России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений продолжаются. По имеющейся информации, в конце ноября-начале декабря может состояться заседание двусторонней комиссии — первое после начала спецоперации России на Украине.

Инспекции в рамках договора приостановили по взаимному согласию двух сторон в начале 2020 года, причиной этому стала пандемия COVID-19.

