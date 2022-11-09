Российский адвокат предложил клиенту за взятку избежать наказания и получил срок

Волгодонской адвокат предложил клиенту за взятку избежать наказания и получил срок

В Волгодонске суд приговорил местного адвоката к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно по делу о мошенничестве. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева.

Следствие и суд установили, что в 2020 году волгодонской адвокат убедил своего клиента в возможности помочь ему избежать наказания по уголовному делу о краже. Для этого доверитель должен был заплатить 480 тысяч рублей. Деньги адвокат получил и потратил, а обещание свое не сдержал.

Уже на этапе предварительного следствия фигурант свою вину признал и возместил ущерб потерпевшему. Помимо условного срока, суд также в качестве наказания вынес мошеннику запрет на адвокатскую деятельность в течение двух лет и шести месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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