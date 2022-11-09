Вероятность вторжения Китая на Тайвань оценили

Китаист Волошина: заявление Тайваня об угрозе вторжения со стороны Китая было для США

Заявление руководство Тайваня об угрозе вторжения на остров со стороны Китая было для США, считает младший научный сотрудник Центра новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН Анна Волошина. В беседе с «Лентой.ру» она оценила вероятность вторжения.

Ранее глава Тайваня Цай Инвэнь заявила, что существует реальная угроза вторжения на остров со стороны Китая. Она указала, что это «не раздувание шумихи» и властям необходимо быть готовыми к такому развитию событий.

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«Это способ привлечь внимание Америки и ее союзников к острову. Тайваньские власти заинтересованы в том, чтобы подчеркнуть всю серьезность ситуации, складывающуюся в Тайваньском проливе, чтобы получить помощь в военном плане с помощью поставок вооружений и другими способами», — считает Волошина.

Китаист отметила, что Пекин уже не раз высказывался за мирный способ решения тайваньского вопроса. К тому же руководство Китая никогда не озвучивало сроки вторжения на остров, добавила она.

«А даже наоборот, в августовской "Белой книге" они опубликовали то, что мирный способ воссоединения с островом приоритетен. Об этом также заявлял и [председатель Китайской Народной Республики] Си Цзиньпин на XX съезде Компартии», — заявила она.

При этом ситуация в Тайваньском проливе действительно является напряженной, сказал Волошина. Нарастание накала в регионе началось с августа месяца, напомнила китаист.

«Оно было спровоцировано визитом [спикера палаты представителей США] Нэнси Пелоси на Тайвань. После него военная активность вокруг острова повысилась. Для Пекина это был показатель того, что нарушена его красная линия. Однако вряд ли можно говорить о каких-то скорых сроках вторжения», — заключила она.

4 ноября официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй рассказал, что страна продолжает подготовку на случай войны и выступает против независимости Тайваня. Он напомнил о том, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, отметив, что Пекин не допустит никакого внешнего вмешательства.