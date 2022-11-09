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22:20, 9 ноября 2022Экономика

Британия разрешила финуслуги для поставок удобрений из России

Власти Британии выдали генлицензию, разрешающую финуслуги для поставок удобрений из России

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Власти Великобритании выдали генеральную лицензию, которая разрешает предоставление финансовых услуг связанным с поставками российских удобрений лицам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское правительство.

Отмечается, что лицензия разрешает прямую или косвенную поставку удобрений из России в третью страну, а также прямое или косвенное обеспечение доступности указанных удобрений из России лицу в третьей стране.

По информации кабмина, в категорию «указанные удобрения» входят аммиачная селитра, в том числе удобрения, содержащие более 15 процентов аммиачной селитры. Однако жидкие удобрения и аммиак в водном растворе в перечень не входят. Генлицензия действует только в случае, если эти удобрения будут использоваться напрямую для сельскохозяйственных нужд.

29 октября министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на фоне выхода России из зерновой сделки выступил с призывом к Москве обеспечить поставки зерна в регионы, жители которых голодают.

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Юлия Мискевич
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