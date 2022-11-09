Генсек НАТО призвал Запад перестать недооценивать военные возможности России

Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад перестать недооценивать военные возможности России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News призвал лидеров Запада перестать недооценивать возможности Вооруженных сил (ВС) России.

По его словам, российская армия обладает мощным военным потенциалом, который нельзя не принимать во внимание.

«Нам не стоит недооценивать Россию. Они по-прежнему обладают возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары», — указал генсек Североатлантического альянса.

Столтенберг также предупредил, что Москва «все еще может причинить много урона».

Ранее генсек НАТО заявил, что риск применения Россией ядерного оружия на Украине небольшой, но у нему стоит относиться серьезно. Он обвинил Москву в безрассудном и безответственном поведении. По его словам, применения ядерных вооружений изменит характер конфликта. «Ядерная позиция России не изменилась», — заключил Столтенберг.