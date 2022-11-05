Генсек НАТО оценил риск применения Россией ядерного оружия на Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил о серьезном риске применения РФ ядерного оружия на Украине

Риск применения Россией ядерного оружия на Украине небольшой, но НАТО относится к нему серьезно. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Риск того, что Россия применит ядерное оружие на Украине, невелик, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно», — высказался генсек. Он обвинил Москву в безрассудном и безответственном поведении. По его словам, применения ядерных вооружений изменит характер конфликта.

«В ядерной войне не будет победителей. Мы ясно даем это послание. Ядерная позиция России не изменилась», — заключил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что страны большой семерки (G7) осудили риторику России и предупредили ее о последствиях в случае применения ядерного оружия на территории Украины. «Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет сопряжено с серьезными последствиями», — сказано в заявлении G7.