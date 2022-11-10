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10:36, 10 ноября 2022Экономика

Акции Сбера выросли более чем на три процента на корпоративных новостях

Акции Сбербанка в первые минуты торгов достигали 132 рублей за штуку

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Акции Сбербанка выросли более чем на 3 процента на корпоративных новостях на старте торгов в четверг, 10 ноября, следует из данных «Московской биржи» (МОЕХ).

В первые минуты торгов акции Сбера достигали 132 рублей за штуку, что на 3,8 процента выше уровня закрытия вечерних торгов 9 ноября. «Префы» банка увеличились на 3 процента.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что ежемесячный объем выдачи кредитов банка вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года. По итогам 10 месяцев Сберу удалось восстановить прибыльность: с начала 2022 года она превысила 50 миллиардов рублей. При этом, по его словам, в октябре банк заработал 122,8 миллиарда рублей.

8 ноября стало известно, что портфель потребительских кредитов в Сбере достиг 3,37 триллиона рублей. Только за десять месяцев этого года банк выдал таких кредитов почти на 1,6 триллиона рублей. Причем в третьем квартале 2022 года — в 2,6 раза больше, чем во втором.

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Варвара Кошечкина
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