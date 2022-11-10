Греф заявил о восстановлении прибыльности Сбера

Председатель правления Сбербанка Греф заявил о восстановлении прибыльности

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что по итогам 10 месяцев Сберу удалось восстановить прибыльность: с начала 2022 года она превысила 50 миллиардов рублей. При этом, по его словам, в октябре банк заработал 122,8 миллиарда рублей. Об этом Греф сообщил на форуме Finopolis.

«Бизнес показывает хороший рост: розничный портфель с начала года прибавил 9 процентов, корпоративный — вырос на 11,9 процента без учета валютной переоценки. Ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень 2-го полугодия 2021 года», — сказал он.

Греф также рассказал, что банк стабилизировал качества кредитного портфеля. Он отметил, что в связи с этим доля просроченной задолженности по кредитам юридическим и физическим лицам оказалась даже ниже уровня конца 2021-го (2,2 процента от портфеля).

Кроме того, Сбербанк объявил, что вернулся к регулярному раскрытию информации и станет публиковать результаты по итогам каждого месяца. «Нам важно, чтобы инвесторы имели возможность по достоинству оценивать наш бизнес»,— заключил Герман Греф.

Ранее в сентябре он заявил, что Сбербанк перестал использовать регуляторные послабления Центробанка и почти сформировал все необходимые резервы. Тогда председатель правления предрек, что во втором полугодии 2022 года банк ждет позитивный финансовый результат.