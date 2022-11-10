Девушка поцеловалась со сводным братом и стала его женой

Yahoo! News: в Финляндии девушка влюбилась в сводного брата и вышла за него замуж

23-летняя Матильда Эрикссон, жительница города Эспоо, Финляндия, вышла замуж за сводного брата, 27-летнего Самули. Об этом сообщает Yahoo! News.

Матильда и Самули познакомились в 2019 году после свадьбы их родителей. Они дружили в течение трех лет, но в 2021 году все резко изменилось. Девушка поцеловалась со сводным братом на вечеринке по случаю дня рождения ее матери, а уже спустя две недели вступила с ним в отношения и позвала жить к себе. «Я была смущена и влюблена одновременно и, честно говоря, действительно не знала, что делать. Я понимала, что он все еще мой сводный брат», — вспоминает она.

Родители Матильды и Самули были рады за пару, когда узнали об их взаимных чувствах. Однако влюбленные столкнулись с осуждением со стороны друзей. Несмотря на это, по словам девушки, как только друзья «увидели их связь», то поняли, что «они на сто процентов подходят друг другу». «Мать сказала мне делать все, что я считаю правильным, и следовать зову своего сердца. Это привело меня к тому, что я вышла замуж за Самули», — рассказывает она. Пара выяснила, что сводным братьям и сестрам разрешено вступать в законный брак в Финляндии. В октябре 2021 года Матильда обручилась с Самули, а спустя девять месяцев стала его женой.

Пара поделилась историей своей любви в социальных сетях, и многие пользователи раскритиковали их союз. Матильда рассказала, что люди желали ей смерти и утверждали, что ее необходимо посадить в тюрьму. Однако другая часть пользователей поддержала супругов. «Ребята, расслабьтесь, они даже не родственники», — пишет один из комментаторов.

Ранее 23-летняя женщина рассказала, что ее сестра влюбилась и собралась замуж за их сводного брата и расколола семью. Тайна изменения отношений раскрылась, когда семья собралась вместе на день рождения младшей сестры.