Женщина собралась замуж за сводного брата и расколола семью

23-летняя женщина рассказала, что ее сестра влюбилась и собралась замуж за их сводного брата и расколола семью. Ее историю публикует Daily Mail.

Анонимная пользовательница Reddit написала, что они с младшей сестрой росли вместе со сводным братом, которому сейчас 25 лет. По словам рассказчицы, брат постоянно издевался над ней дома и в школе и даже настроил против нее ее друзей, которые присоединились к травле.

С младшей же сестрой, которой сейчас 21 год, у нее были доверительные отношения — они всегда делились секретами и советовались по всем вопросам. Когда женщина поступила в колледж, она порвала все связи с братом, но поддерживала отношения с младшей сестрой. Со временем она почувствовала, что сестра отдаляется от нее, и списала это на долгую разлуку и свою занятость по учебе.

Тайна изменения отношений раскрылась, когда семья собралась вместе на день рождения младшей сестры. Во время своей речи за столом, она взяла сводного брата за руку, и сказала, что они решили пожениться. Мачеха девочек и мать молодого человека устроила скандал и начала кричать на родного сына и приемную дочь. Старшая сестра не стала вмешиваться в конфликт, хотя была потрясена не меньше мачехи.

«Позже сестра позвонила мне. Она рыдала и спрашивала, почему я не поддержала ее и не защитила от "этой женщины". Я ответила, что все это меня не касается и она сама должна разбираться в своих проблемах», — рассказала автор сообщения.

Она добавила, что у нее никогда не будет нормальных отношений с «муженьком-гопником» сестры.

История сестер вскоре исчезла с Reddit, но позже снова появилась в закрытой группе Facebook. Пользователи сети поддержали женщину в ее жестком отношении к младшей сестре. «Все равно, что они не биологические родственники — они выросли вместе. Он на четыре года старше, и они, типа, сошлись только сейчас? Какая мерзость!» — гласит один из комментариев.

Ранее сообщалось, что тест ДНК чуть не разлучил мужа и жену, проживших вместе 23 года. Исследование показалось, что супруги являются шестиюродными братом и сестрой.